Finanse. Czterech na dziesięciu Polaków nie może związać "końca z końcem"

Z badania przeprowadzonego w grudniu 2020 r. na grupie ponad tysiąca osób wynika, że lockdowny, wzrost bezrobocia i obniżki wynagrodzeń dały się we znaki aż 41 proc. Polaków, którym brakuje środków na przeżycie "od pierwszego, do pierwszego".

Z brakiem środków do życia najczęściej borykają się osoby między 25. a 44. rokiem życia. Badanie pokazuje również, że niełatwo żyje się miastach, które mają od 20 do 99 tys. mieszkańców, gdzie o regularnych kłopotach z płatnościami wspomina 21 proc. ankietowanych. W każdym innym miejscu, od wsi do aglomeracji, jest lepiej.