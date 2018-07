Finanse w związku. Kobiety nie powiedzą, ile wydały na ubrania. Mężczyźni też mają tajemnice

Większość par (70 proc.) kłóci się o pieniądze. Im krótszy staż związku, tym mniej otwartych rozmów o finansach. Partnerzy, którzy są ze sobą krócej niż rok, prawie nigdy nie mówią o swoich wydatkach. Potem też nie wszystko ujawniają. Kobiety częściej ukrywają wydatki na ubrania, a mężczyźni – na hobby.

Z badań przeprowadzonych dla Finansowego Barometru ING w 11 krajach europejskich (m.in. Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Luksemburgu) oraz Turcji w 2016 roku wynika, że w Polsce o pieniądze spiera się 70 proc. par. To rekord wśród badanych państw. Na drugim miejscu znalazła się Turcja – tam konflikty dotyczące wydatków mają miejsce u 50 proc. badanych par.

Z jednej strony Polacy będący w stałych związkach dostrzegają realny wpływ wspólnoty majątkowej na obniżanie miesięcznych wydatków i rachunków – średnio nawet do 1000 zł. Aż 73 proc. Polaków będących w stałych związkach wspólnie zarządza (lub planuje zarządzać) domowymi finansami. 44 proc. badanych przez platformę MAM ma z partnerem lub partnerką wspólne konto bankowe, zaś 29 proc. planuje je mieć w najbliższej przyszłości. Z drugiej strony natomiast prawie 27 proc. respondentów biorących udział w badaniu preferuje rozdzielność finansową w związku – nie ma ani też nie planuje w najbliższym czasie mieć wspólnego konta ze swoim partnerem bądź partnerką.

Im lepiej się znamy, tym swobodniej rozmawiamy o finansach – jednak dla bardzo wielu par jest to trudny temat, niezależnie od stażu związku. Swoboda w rozmowach o wydatkach wzrasta u polskich par wprost proporcjonalnie do stażu ich związku – od 15 proc. w przypadku „młodych związków” trwających kilka miesięcy do ponad 60 proc. w przypadku związków kilkuletnich.

Osoby budujące aktualne relacje przez okres krótszy niż rok nigdy nie mówią o wszystkich swoich wydatkach partnerowi. Z upływem czasu partnerzy są coraz bardziej szczerzy, jeśli chodzi o wydatki (53 proc. w związkach z ponad 10-letnim stażem).