Firma najbogatszego Polaka rozszerza sobie pole manewru. Zagadkowa zagrywka Dino

W ubiegły piątek akcjonariusze Dino zgodzili się, by wpisać do statutu spółki nowe obszary działalności: wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz działalność obiektów kulturalnych - podaje portal Wiadomości Handlowe. Uzasadnienie do uchwały głosi, że jest to zmiana o technicznym charakterze, która ma na celu "umożliwienie ewentualnego podjęcia dodatkowych działalności przez spółkę w przyszłości, jeżeli zarząd spółki uzna to za uzasadnione biznesowo".