Firmy szukają rąk do pracy. Nawet 27 tys. zł na start

Średnie zarobki w Polsce

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 wyniosło w Polsce 8140,98 zł, co oznacza wzrost o 10,3 procent rok do roku — poinformował komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Dynamika wzrostu wynagrodzeń spada.