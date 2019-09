Francuski Carrefour znalazł sposób na obejście zakazu handlu. Związkowcy protestują

Francuskie prawo zabrania pracownikom większości sklepów na pracę po północy i w niedzielne popołudnia – czego pilnują związki zawodowe. Sieci Casion i Carrefour zauważyły, że samym placówkom handlowym nikt nie zabrania działać, dlatego uruchomiły sklepy bez kasjerów.

O sprawie poinformował Bloomberg – według informacji agencji grupa Casino we Francji, po rozpoczęciu "godzin niehandlowych", ma otwarte ok. 200 sklepów. Czynne pozostają kasy samoobsługowe, chociaż punkty zamykają stoiska monopolowe, mięsne, serowe i boksy kasowe.

Swoje niezadowolenie tym stanem rzeczy wyrażają związkowcy we Francji. Ich zdaniem, klienci zaczną przyzwyczajać się do nocnych zakupów, co zachęci sieci do wydłużenia godzin pracy personelowi.