Franczyzobiorcy Żabki skarżą się na centralę. Mówią, że są zmuszani do pracy w niedziele

- Jesteśmy zastraszani, zmuszani i pogrążani finansowo - skarży się franczyzobiorczyni Żabki, która napisała list do "Gazety Wyborczej". Chodzi o politykę centrali firmy w sprawie otwierania sklepów w niedziele niehandlowe.

Z relacji kobiety, która zdecydowała się podzielić się swoją historią z "Wyborczą" wynika, że centrala Żabki przymusza franczyzobiorców do otwierania sklepów w niedziele niehandlowe wbrew ich woli.

Problem polega na tym, że jeśli właściciel musi pracować sam, jest to bardzo męczące, trudno zrobić sobie prezerwę na posiłek czy nawet wyjść do toalety. Co więcej, łatwiej można paść ofiarą złodziei.