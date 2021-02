Gdzie na urlop? Hity nadchodzącego lata. Coraz mniej wolnych miejsc

Odmrożenie turystyki sprawiło, że Polacy na potęgę rezerwują noclegi na lato. Topowe regiony to przede wszystkim te, które położone są nad morzem oraz na południu kraju. Coraz mniej jest też wolnych miejsc noclegowych w znajdujących się tam najatrakcyjniejszych miejscowościach turystycznych.

Moment ogłoszenia decyzji o odmrożeniu turystyki na nowo obudził w Polakach szał na podróże. Tydzień przed zniesieniem obostrzeń był niezwykle gorączkowy. Ludzie skupili się bowiem na znalezieniu noclegu na walentynkowy weekend. Kurorty przeżywały prawdziwe oblężenie, teraz jednak wszystko wraca do normy.

W tej chwili turyści skupiają się na planowaniu wypoczynku w terminach wiosennych. Widać zainteresowanie wyjazdami na Wielkanoc, majówkę oraz weekend czerwcowy. Ale zdecydowana większość skupia się na wakacjach.

Morze albo góry. Tam latem wypoczywamy najchętniej

Preferencje urlopowe Polaków od lat pozostają niezmienne. Na topie są przede wszystkim miejscowości położone nad morzem oraz góry. W tym drugim przypadku widać większą różnorodność. Na topie są nie tylko Tatry, turyści chcą wypoczywać między innymi w Bieszczadach oraz Karkonoszach.

Wygląda na to, że w tym roku polskie plaże będą szczególnie zatłoczone. Od dłuższego czasu portal Nocowanie.pl odnotowuje rosnącą liczbę pytań o noclegi, które kierowane są do właścicieli obiektów położonych nad Bałtykiem. Ponad 90 proc. z nich dotyczyło wypoczynku latem. Osoby, które planują spędzić wakacje nad morzem, powinny rezerwować nocleg już teraz. Pozwoli to uniknąć nerwowych poszukiwań miejsca bliżej terminu wyjazdu.

Według turystów polskie góry są bardziej uniwersalnym kierunkiem. Oznacza to, że są skłonni spędzić tu urlop nie tylko latem, ale i podczas innych pór roku. Widać to na przykładzie Zakopanego, gdzie 12 proc. wysyłanych przez turystów zapytań o noclegi dotyczy wakacji.

Miejscowości z najwyższym obłożeniem

Polacy mają swoje ulubione miejscowości, do których często wracają. Na pewno największym sentymentem cieszy się Zakopane. To jedno z miast, gdzie w wakacje przyjeżdża najwięcej osób. Również w tym roku zajmuje pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych letnich kierunków. Od początku XX wieku w Zakopanem dobrze jest "bywać". To chyba jedna z niewielu mód, która oparła się upływowi czasu.

Chociaż na pierwszym miejscu wśród najchętniej wybieranych miejscowości znajduje się stolica polskich Tatr, to kolejne stopnie podium należą do górskich kurortów. Władysławowo i Łeba to miejscowości, które w wakacje od lat przeżywają najazdy turystów. Latem na plaży we Władysławowie parawany są tak ciasno rozłożone, że trzeba przejść spory odcinek, żeby znaleźć atrakcyjne miejsce blisko brzegu. Podobnie jest w Łebie.

Dlaczego właśnie tam Polacy szukają noclegów? Decyduje o tym nie tylko plaża, ale atrakcje poza nią. Zarówno Władysławowo, jak i Łeba mają parki rozrywki, do tego dochodzą ścieżki rowerowe i spacerowe, liczne punkty gastronomiczne oraz baza noclegowa z ofertami na każdą kieszeń.

Wśród miejscowości, które są chętnie wybierane na tegoroczne wakacje, mamy jeszcze Krynicę Morską, wyróżniającą się fantastyczną lokalizacją na Mierzei Wiślanej, oraz Polańczyk. Miejscowość położona jest nad Jeziorem Solińskim, ma również status uzdrowiska. Wokół biegną liczne szlaki turystyczne, nie są zbyt wymagające – świetnie nadają się na rekreacyjną przechadzkę.

Kiedy Polacy jeżdżą na wakacje? Popularne terminy

Mimo wszystko jest jeszcze trochę czasu, by na spokojnie zaplanować wakacyjny urlop. Warto wziąć pod uwagę nie tylko popularne kierunki, ale także terminy. Kiedy Polacy najchętniej wyjeżdżają na wakacje?

Już teraz widać, że największych tłumów można spodziewać się w drugiej połowie lipca oraz pierwszej połowie sierpnia 2021. Większość dat pobytów mieści się właśnie w tym przedziale czasowym. Najwięcej rezerwacji dotyczy dni pomiędzy 12 a 16 sierpnia oraz 5 a 9 sierpnia. To właśnie wtedy może być najtrudniej o nocleg. Aby cieszyć się w miarę pustymi plażami, najlepiej wyjechać zaraz na początku wakacji lub bliżej ich zakończenia. Można wziąć też pod uwagę urlop we wrześniu. Ciepłe dni pozwalają jeszcze na spędzanie czasu na plaży – i to bez uciążliwego towarzystwa.

Jakich noclegów szukają turyści?

Turyści szukający noclegów w portalu Nocowanie.pl zwykle rezerwują kwatery dla dwóch osób. Sporo jest również osób potrzebujących trzech lub czterech miejsc. Właśnie liczba osób determinuje wybór obiektu noclegowego. Pary najczęściej decydują się na noclegi w pokojach gościnnych, natomiast rodziny oraz wyjeżdżający w większej grupie najchętniej wynajmują domki albo apartamenty.

Podobne są wymagania dotyczące udogodnień. Turyści oczekują przede wszystkim dostępu do parkingu oraz do mediów – telewizji i internetu – a także chcą mieć możliwość opłacenia pobytu kartą.

Ile kosztują wakacje w Polsce?

Nie bez znaczenia są również koszty wakacyjnego urlopu. Latem Polacy najczęściej wyjeżdżają na 5 lub 6 dni – ile trzeba zapłacić za taki wypoczynek? Wszystko zależy od wybranej miejscowości oraz oczekiwanego standardu wypoczynku.

Biorąc to pod uwagę, sprawdźmy, jak wyglądają uśrednione ceny na lato 2021 w popularnych kurortach. I tak średnia cena noclegu w wakacje w Zakopanem wynosi 57 zł. Podobnych kosztów należy spodziewać się w Łebie (57 zł) oraz Krynicy Morskiej (59 zł). Zdecydowanie taniej będzie we Władysławowie a także Polańczyku, gdzie średnia cena wynosi 48,5 zł.