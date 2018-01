GIF interweniuje. Uwaga na wycofany lek

Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował na swojej stronie decyzję o wycofaniu preparatu Fayton (Acidum zoledrincum) z aptek na terenie całego kraju. Wchodzi ona w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Fayton to lek, który ma zapobiegać powikłaniom kostnym u osób, które cierpią z powodu przerzutów nowotworowych.

Z obrotu znikną dwie serie leku 4mg/5 ml w formie koncentratu, z którego sporządza się roztwór do infuzji.

GIF podjął taką, a nie inną decyzję z powodu niespełniania przez Fayton wymagań jakościowych. Chodzi o preparaty o numerze serii PQ0776 z datą ważności do kwietnia 2020 r. oraz PP1440 z terminem do sierpnia 2019 r.

Fayton jest zalecany zapobiegawczo, jako środek pomagający ograniczyć ryzyko złamań u dorosłych pacjentów, którzy zmagają się z przerzutami nowotworowymi do kości. Jego używanie prowadzi do zmniejszenia stężenia wapna we krwi. Jego wysoki poziom jest charakterystyczny z powodu zmian nowotworowych.