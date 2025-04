Giganta z Pomorza. Oto ile tabletek produkuje polski zakład

– Cała Grupa Polpharma wytwarza rocznie około 400 mln opakowań leków. Co trzeci lek trafiający do szpitali w Polsce oraz co ósmy dostępny w aptekach pochodzi z naszej produkcji. W przypadku szpitali są to w dużej mierze preparaty ratujące życie, takie jak adrenalina czy morfina – mówi w rozmowie z trójmiejską "Wyborczą" Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA.