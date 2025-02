Dodatek do emerytury w górę. Najstarsi nie muszą składać wniosku

Dodatek pielęgnacyjny ma wspomóc osoby w trudnej sytuacji zdrowotnej. Grupą, która najczęściej korzysta z tego rozwiązania, są seniorzy po 75. roku życia, gdyż dostają to świadczenie automatycznie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to jeden z warunków otrzymywania świadczenia.

Waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego jest uzależniona od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 r. wskaźnik ten może wynieść 5,5 proc., co podniesie kwotę dodatku do 348,22 zł. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom powyżej 75. roku życia oraz tym, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji – to drugi z warunków otrzymania świadczenia. Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany automatycznie przez ZUS lub na wniosek z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

Oprócz podstawowej emerytury, seniorzy w 2025 r. mogą otrzymać m.in. dodatkowe świadczenia, a także ulgi i zniżki. Jak pisaliśmy w WP Finanse, osoby po ukończeniu 65 roku życia mają dostęp do darmowych leków , czyli do listy "S". Wykaz zawiera produkty lecznicze stosowane m.in. przy cukrzycy, nadciśnieniu, chorobach neurologicznych.

Co więcej, od 14 lutego 2025 roku weszły w życie zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja poszerzyła uprawnienia lekarzy do wystawiania recept na darmowe leki dla seniorów i dzieci do 18. roku życia. Do tej pory takie prawo mieli wyłącznie lekarze współpracujący z Narodowym Funduszem Zdrowia w określonych zakresach. Po nowelizacji recepty na bezpłatne leki będą mogli wystawiać wszyscy lekarze – także ci prowadzący prywatną praktykę.