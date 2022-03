Gigantyczne podwyżki cen prądu dla firm. Podsumowali, co zrobili dostawcy

Wzrosty cen gazu i prądu na początku roku uderzyły po kieszeniach wielu Polaków. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to już w grudniu ubiegłego roku mogły się one spodziewać, co je mniej więcej czeka, bo to właśnie wtedy Urząd Regulacji Energetyki opublikował nowe taryfy na prąd i gaz.