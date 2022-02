Skąd Polska będzie brała gaz? Pełnomocnik rządu mówi, jak zastąpić dostawy z Rosji

Na początku lutego prezes PGNiG Paweł Majewski potwierdził, że jego firma nie planuje zawierania długoterminowego kontraktu z Gazpromem. Kontrakt jamalski został podpisany w 1996 r. i od tego czasu był kilkukrotnie zmieniany i aneksowany. Przewiduje on dostawy ok. 10 mld metrów sześc. gazu rocznie (to około połowa naszego rocznego zapotrzebowania). Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą take-or-pay PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego gazu rocznie.