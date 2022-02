Minister dostała wyższy rachunek za prąd. Oto jej komentarz

Jednak Szymon Bujalski, dziennikarz zajmujący się energetyką i sprawami związanymi z klimatem, tłumaczy, że tych 60 procent nie należy rozumieć dosłownie. Jak zaznacza, na cenę prądu składają się: produkcja energii (ok. 32 proc. kosztów), wykorzystanie sieci (ok. 32 proc. kosztów), a także podatki i opłaty krajowe (ok. 36 proc. kosztów). Te 60 proc. kosztów wytwarzania energii, o których mówią polscy politycy i spółki energetyczne, dotyczy pierwszych 32 proc., czyli tylko produkcji energii. Mówili o tym unijni urzędnicy, cytowani przez portal 300gospodarka.pl.