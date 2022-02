Gigantyczne podwyżki rachunków zrobiły swoje. Piekarz mówi, ile będzie kosztował chleb

O szykujących się wielkich podwyżkach cen pieczywa mówiła też w ubiegłym miesiącu Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Jeśli rząd nie wesprze małych piekarni, to gigantyczne podwyżki cen prądu, gazu i mąki doprowadzą te firmy do upadku - ostrzegała izba. I dodawała, że wkrótce możemy mieć do czynienia z drastycznym i gwałtownym wzrostem cen podstawowych produktów spożywczych .