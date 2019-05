GIS ostrzega: pałeczki salmonelli na skorupkach jajek

Bakterie wykryto na skorupkach jaj produkowanych przez fermę "Złote jajko" z Gozdowa. Numer partii skażonych jajek to 20.05.2019 (12) – to jednocześnie data przydatności do spożycia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Partia zakażonych jajek (GIS, Fot: GIS)

Jajka oznaczone są kodem 3-PL14271307.

O wykryciu bakterii poinformował w piątek Główny Inspektorat Sanitarny.

Jak powinno zachować się konsumenci, którzy nabyli skażoną partię? Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerze partii i kodzie na skorupce wskazanym w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Obejrzyj: Przed eurowyborami Agro Unia zapowiada debatę. "Protesty to nie ta droga"