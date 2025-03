Nawet fałszywy banknot może być wartościowy. Tyle za niego płacą

Szczególnym przypadkiem jest banknot 50 zł z 1919 r. z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki. Choć oryginały mogą kosztować nawet 45 tys. zł, to również fałszerstwa z epoki cieszą się dużym zainteresowaniem.

Fałszywe banknoty z 1919 r., znane jako "falsyfikaty z epoki", mogą osiągać ceny kilkuset euro. "Fakt" podaje, że jeden z takich banknotów sprzedano za 257 euro (około 1,1 tys. zł), co pokazuje, że nawet podróbki mogą być wartościowe. Kluczowym elementem odróżniającym falsyfikaty od oryginałów jest brak znaku wodnego oraz niedokładna numeracja.

Cena wywoławcza wynosiła 10 tys. zł, jednak minimalna kwota, za jaką można było go kupić, to aż 27 tys. zł. Banknot nie znalazł nabywcy i wrócił do właściciela.