Główka boli po "wczoraj"? Ta sieć dostarczy jedzenie pod same drzwi, po cichutku

Sieć KFC pomyślała w tym roku o „wczorajszych” klientach. Uruchomiła dostawę bez konieczności widzenia się z dostawcą.

Czytaj: Wspomnienie PRL-u wróciło. To gospodarstwo dostarcza mleko pod same drzwi

Wystarczy w komentarzu do internetowego zamówienia dopisać hasło „bez spotkania z dostawcą”. Dostawca zostawi zamówienia we wskazanym przez nas miejscu.

„Bez kłopotu, bez problemu i - co najważniejsze - bez konieczności zmuszania się do jakiegokolwiek small talku. Oczywiście opcja ta jest możliwa do realizacji jedynie przy płatności online” – informuje sieć.