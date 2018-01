Grażyna Kulczyk otwiera w Szwajcarii muzeum z polską sztuką. Znajduje się w budynku dawnego klasztoru

Grażyna Kulczyk chciała umieścić swoją olbrzymią kolekcję sztuki współczesnej w muzeum w Warszawie, ale kierowany przez Hannę Gronkiewicz-Waltz ratusz nie chciał brać na siebie kosztów utrzymania tej placówki. Miliarderka bez przeszkód zrealizowała za to projekt muzeum w Szwajcarii. Otwarcie jeszcze w tym roku.

"Zbuduję to muzeum w dwa lata, w przypadku inwestycji publicznych tak krótki czas realizacji nie jest możliwy. Będzie gotowe na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości - deklarowała w liście do prezydent Warszawy. "Oczekuję wsparcia ze strony urzędu, by to się udało" - prosiła Kulczyk.