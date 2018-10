Halloween zyskuje popularność. Polacy chcą się straszyć

Już nawet co czwarty Polak deklaruje, że zamierza świętować Halloween. Jak? Przede wszystkim pójściem na imprezę. Amerykańskie święto zyskuje w naszym kraju coraz większą popularność, przede wszystkim wśród mieszkańców dużych miast. Widzą to również sieci handlowe.

Halloween to drugie po walentynkach święto, które przyszło do Polski zza Oceanu i z roku na rok zyskuje coraz większą popularność.

Nawet co ósmy Polak zamierza wydać na świętowanie ponad 100 zł. Kto obchodzi to amerykańskie święto? Przede wszystkim ludzie w wieku od 15 do 24 lat, zazwyczaj z większych miast. Ale nie tylko. Według sondażu Kantarpublic dla Wonga, straszyć chce się również co piąty Polak po 60. roku życia.