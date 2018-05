Historyczna majówka w Zamku Kliczków. Zapłacisz "talonami", o paragon sam musisz zawalczyć

W dolnośląskim Zamku Kliczków zorganizowana została "Majówka Historyczna". Były pokazy i atrakcje dla dzieci. Było jedzenie i alkohol. Ale pieniędzmi za nie zapłacić się nie dało. Tylko specjalnymi talonami. O paragonie klienci mogli tylko pomarzyć. Czy impreza jest wyjęta spod systemu podatkowego?

"Majówka Historyczna" to element trwających od 28 kwietnia do 5 maja imprez na zamku w Kliczkowie. W programie były m.in. pokazy sprzętu wojskowego, mody dawnej czy rekonstrukcje historyczne. Organizatorzy dumnie podkreślali, że to wydarzenie na cześć 100-lecia odzyskania niepodległości.