Hit internetu. Ludzie oszaleli na premierze nowego Thermomixa

Thermomix TM7, czyli najnowszy robot kuchenny firmy Vorwerk, jest już dostępny na polskiej stronie producenta. Urządzenie kosztuje 6669 zł. To niewiele drożej niż poprzedni model TM6, który można dostać w cenie 6455 zł . Nowy model zyskał uwagę dzięki nowoczesnym funkcjom, które mają ułatwić przygotowywanie posiłków.

14 lutego 2025 r. w Berlinie miała miejsce oficjalna premiera nowego modelu Thermomixa. Podczas prezentacji robota kuchennego uwagę internautów przyciągnęła dość nietypowa celebracja tego urządzenia. Mianowicie wszyscy obecni na wydarzeniu wstali i zaczęli kołysać się w rytm utworu "Can you feel the love tonight".