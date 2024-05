Polska imperium Thermomixa. Producent ujawnił, ile urządzeń sprzedał

Mimo tego wyniki z 2023 roku nie były rekordowe. W 2021 roku przychody zbliżyły się do 3,4 miliarda euro, jednak w kolejnym roku spadły. Można to częściowo tłumaczyć pandemią koronawirusa, kiedy ludzie więcej czasu spędzali w domach i byli bardziej zainteresowani kupnem "maszyn do gotowania".