Hit działów z alkoholem. Polacy kupują je na potęgę

Popularność piwa bezalkoholowego w Polsce rośnie od kilku lat. Jak podaje "Portal Spożywczy", segment ten zyskuje na znaczeniu, osiągając w 2024 roku 6,4 proc. udziału w rynku piwa. Wartość sprzedaży piw 0 proc. zbliżyła się do 2 miliardów złotych, co oznacza wzrost o prawie 250 milionów złotych w porównaniu do roku poprzedniego.