Hit tegorocznych wakacji. Pluszowa gęś Pipa z TikToka podbija stragany

Wakacyjne gadżety

Choć nie jest to nowa sytuacja, że dzieci pragną posiadać popularne zabawki, to tempo zmian w świecie trendów jest zaskakujące. Co sezon pojawiają się nowe gadżety. Wszyscy pamiętają foki z Helu, zabawki pop up czy lepkie i ciągnące się slimy. W tym sezonie przyszedł czas na gęś Pipę.