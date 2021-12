Hotele na święta mogą być puste. Oto powód

Jak dodał, wzrost zachorowań i zmniejszenie od 1 grudnia limitu dostępności pokoi i funkcji gastronomicznych (z 75 proc. do 50 proc.) dla osób niezaszczepionych spowodowały, że co drugi badany hotel odnotował 20 proc. spadek rezerwacji indywidualnych na grudzień. - W segmencie MICE (konferencje, targi itd. - red.) wyniki były nieco bardziej zróżnicowane - wskazał. - W 30 proc. obiektach odwołano co piątą rezerwację, do 40 proc. odwołanych na grudzień rezerwacji przyznało się 14 proc. hoteli, tyle samo obiektów podało 60 proc. odwołanych rezerwacji. Tylko jedna trzecia hoteli, póki co nie straciła żadnej rezerwacji - podał ekspert.