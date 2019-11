Ikea reaguje na serialowego Wiedźmina. Ma ofertę dla klientów

Ikea zachęca do nabycia "noży przeznaczenia". To aluzja do zwiastuna serialu "Wiedźmin", który opublikował serwis "Netflix".

Ikea zareagowała na zwiastun nowego serialu Netflixa (iStock.com)

Marketingowcy sieci Ikea szybko zareagowali na zwiastun serialu "Wiedźmin". Skoro bohater powieści Andrzeja Sapkowskiego korzystał z "Miecza Przeznaczenia", to dlaczego klienci szwedzkiego marketu nie mieliby kupić "noży przeznaczenia" za 60 zł – bez jednego grosza?

Zabieg, po który sięgnęli marketingowcy Ikei, to "real time marketing", czyli nawiązujący do wydarzeń, które aktualnie mają miejsce.

