Ile dać do koperty na komunię? Polacy mają swoje sposoby

Wraz z nadejściem sezonu komunijnego, temat kopert z pieniędzmi staje się coraz bardziej popularny. Jak podaje serwis Interia, internauci coraz częściej sugerują, by kwotę do koperty wyliczać na podstawie kosztów talerzyka . Taka praktyka nie wszystkim się podoba.

W niektórych parafiach dzieci przystąpią do pierwszej komunii już pod koniec kwietnia, w innych na początku czerwca. Wydarzenie to, choć duchowe, coraz częściej przybiera formę konsumpcyjną. Rodzice organizują wystawne przyjęcia, co wiąże się z wysokimi kosztami. Średnia cena za talerzyk w 2025 r. wynosi 200-250 zł.