Ile kosztuje bób? Pokazali ceny na bazarku w Stalowej Woli

Jednak Kmera nie miał wątpliwości, że to niemożliwe, aby tuż po majówce bób z krajowych upraw był dostępny na rynku. - Ktoś fałszuje, polskiego bobu jeszcze nie ma. On ma swój okres dojrzewania i nic go nie przyspieszy. Niestety, są takie procedery, ale być może to sprzedawcy zostali wprowadzeni w błąd - stwierdził ekspert.