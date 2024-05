22 zł za pół kilograma polskiego bobu? "Ktoś fałszuje"

- To początek sezonu, stąd taka cena - słyszymy od sprzedawców. Jeden z nich oferuje pół kilograma bobu za 25 zł, a drugi - za 22 zł. To oznacza, że 1 kg kosztuje 44-50 zł. Handlarze przekonują, że to cena zbliżona do tej, po której sprzedawano bób na początku sezonu w 2023 r. Co do zasady w tym okresie ceny warzyw są zazwyczaj wyższe. Spadają dopiero wtedy, kiedy pojawia się ich więcej.