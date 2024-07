Bób się "ugotował". Z cenami dzieją się niepokojące rzeczy

Spadek cen przyszedł na początku czerwca. Serwis warzywa.pl informował wtedy, że cena bobu na Broniszach to 14-16 zł za kilogram. Na krakowskiej giełdzie ceny spadały nawet do 14 zł/kg. Konsumenci wspominali z kolei, że w godzinach wieczornych zakupili towar w wysokości 13 zł/kg. Był to efekt nadmiaru bobu na rynku, który skutkował obniżeniem cen.