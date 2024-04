Ile kosztuje remont łazienki w 2024? Tyle wydasz na fachowca

Przygotowując budżet na remont łazienki nie zapominajmy o armaturze. Sprzęty takie jak umywalka, toaleta, prysznic to nie tylko cena materiałów, ale także koszt robocizny i transportu materiałów. Wymiana wszystkich sprzętów może kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Montaż wanny to koszt od 250 do 280 zł, montaż umywalki 130-180zł, a montaż ubikacji między 170-195 złotych - podaje kb.pl