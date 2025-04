Emerytura wyższa nawet o 400 zł. Trzeba złożyć jeden wniosek

Wielu emerytów nie zdaje sobie sprawy, że mogą zwiększyć swoje świadczenia, unikając potrąceń podatkowych. Jak informuje superbiz.se.pl wystarczy złożyć wniosek EPD-21 w ZUS , aby nie płacić zaliczek na podatek dochodowy, jeśli roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł. To prosta droga do zwiększenia emerytury o 400 zł rocznie.

Wniosek EPD-21 można złożyć na kilka sposobów: osobiście w placówce ZUS, listownie lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Formularz dostępny jest na stronie ZUS. Dzięki temu, do momentu przekroczenia limitu dochodowego, ZUS nie będzie potrącał zaliczek na podatek, co zwiększa kwotę netto świadczeń.

Obecny wskaźnik waloryzacji emerytur uwzględnia także wzrost wynagrodzeń, w tym 20 proc. rzeczywistego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Minimalna emerytura po waloryzacji w marcu wzrosła z 1780,96 zł brutto do 1878,91 zł, co w przeliczeniu na rękę daje 1709,81 zł. Jest to zwiększenie o 89,14 zł netto w stosunku do obecnej kwoty minimalnej emerytury.