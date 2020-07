WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 2 godziny temu Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu - jak zaoszczędzić? Posiadanie samochodu to obowiązek wykupienia polisy OC. To podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne wiąże się z opłacaniem składek. Jeśli chcemy zapewnić sobie bardziej kompleksową ochronę, możemy też wykupić dodatkowe AC, Assistance czy NNW. Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu? Dowiedz się, co wpływa na wysokość składki i jak zaoszczędzić do 60 proc. na ubezpieczeniu! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Artykuł sponsorowany Ocenapolis Koszt ubezpieczenia samochodu - OC, AC, Assistance i NNW Kalkulator OC jest przydatnym narzędziem, jeśli chcemy porównać dostępne na rynku oferty ubezpieczenia samochodu i wybrać najtańszą polisę. Oczywiście istnieje możliwość wykupienia tego rodzaju ochrony w pakiecie, razem z AC i dodatkowymi usługami. OC to ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej. Jest obowiązkowe i polega na ochronie poszkodowanych, gdy staniemy się sprawcami zdarzenia na drodze, np. wypadku. Koszty związane m.in. z naprawą samochodu są wtedy pokrywane z naszej polisy OC. Dodatkowymi formami ubezpieczeń są AC, Assistance oraz NNW komunikacyjne. Co ciekawe, koszt OC jest różny w zależności od danego miasta wojewódzkiego. Mieszkańcy Gdańska, Warszawy, czy Poznania płacą powyżej 800 zł. Nieco lepiej sytuacja wygląda w Olsztynie czy Lublinie - około lub trochę ponad 700 zł. Najniższym kosztem ubezpieczenia mogą poszczycić się Kielce, Opole oraz Rzeszów, ze składką wynoszącą maksymalnie 640 zł. Z drugiej strony najdroższe OC to Wrocław - prawie 950 zł! Oczywiście są to wyniki szacunkowe – dokładną wysokość ubezpieczenia dla swojego samochodu sprawdzisz na Ocenapolis. Każdy z wcześniej wspomnianych rodzajów wiąże się z odmiennymi kosztami, które są ustalane na podstawie wielu czynników, np. tych dotyczących samego pojazdu czy kierowcy (przykład miast wojewódzkich powyżej). Ile kosztuje OC, AC i inne ubezpieczenia komunikacyjne? Czy da się na nich zaoszczędzić? Ile kosztuje OC i od czego zależy jego wysokość? Na koszt OC składa się wiele czynników. Znaczenie ma tu zarówno marka pojazdu, jak i dane dotyczące samego kierowcy. W przypadku marek BMW czy Mercedes, wysokość składki będzie zdecydowanie wyższa w porównaniu do innych samochodów. Wynika to z założenia firm ubezpieczeniowych, że właściciele tych aut jeżdżą bardziej ryzykownie. Ważne są także data produkcji samochodu i pojemność silnika danego modelu. Za OC zapłacimy więcej, jeśli posiadamy nowy pojazd z salonu lub wiekowy egzemplarz - ten ostatni oznacza często zły stan kluczowych części mechanicznych, co zwiększa ryzyko wypadku. W przypadku silnika ogólna zasada jest taka, że im większa jego pojemność, tym wyższa składka. Dlatego biorąc pod uwagę te czynniki, słabsze i kilkuletnie auta będą miały najniższe OC. Znaczenie może mieć też kolor nadwozia. Uważa się, że jaskrawa kolorystyka to większe niebezpieczeństwo na drodze. Załóżmy, że 57-letni Janusz, żonaty mieszkaniec Rzeszowa, jeździ używanym Renault Clio z 2016 roku z małym silnikiem 1.1. Nigdy nie był sprawcą wypadku, a kierowcą jest już od kilkunastu lat, co dało mu prawo do 60 proc. zniżki. Jego składka OC jest nieporównywalnie niższa od 20-letniego singla Tomka, mieszkańca Wrocławia, który jeździ nowym BMW z salonu, a prawo jazdy posiada dopiero od pół roku. Dlaczego? Po pierwsze Janusz wypracował wcześniej wspomnianą zniżkę i jest mieszkańcem miasta, w którym średnie OC jest jednym z najniższych. Po drugie, jego stan cywilny miał też wpływ na niższą składkę. Po trzecie, stosunkowo słabe i kilkuletnie auto to również mniejszy koszt OC. Wiek Tomka (nadwyżka OC dla młodych kierowców), nowe i mocne auto, status singla oraz miejsce zamieszkania w jednym z największych miast Polski poskutkowało ponad dwukrotnie większą składką! Koszt ubezpieczenia samochodu AC Dla autocasco największy wpływ na wysokość składki ma suma ubezpieczenia. Oznacza ona najwyższą kwotę, którą ubezpieczyciel wypłaci nam z tytułu odszkodowania. Warto tutaj zwrócić uwagę na opcję zmiennej sumy, która maleje wraz z wiekiem pojazdu. Stała suma to wyższa składka, jednak daje nam pewność, że wartość odszkodowania będzie niezmienna. Istnieje także możliwość wybrania odnawialnej sumy ubezpieczenia, która najlepiej sprawdzi się wtedy, gdy zgłaszamy kilka szkód w jednym okresie ochrony. Przy AC warto pamiętać o wyłączeniu odpowiedzialności - na nic zda się opłacanie składek, jeśli nie dostaniemy odszkodowania, bo np. przyczyną zdarzenia było nasze niedbalstwo. Przed zdecydowaniem się na ofertę należy przeczytać warunki proponowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ile kosztuje ubezpieczenie komunikacyjne Assistance i NNW? Jeśli chodzi o ochrony typu Assistance oraz NNW, to często są one proponowane w pakiecie razem z OC. Wtedy składka za nie będzie niższa niż w przypadku, gdybyśmy wybierali takie ubezpieczenia osobno. Dla Assistance priorytetem nie powinna być cena, ale zakres jego ochrony, jednak ten ostatni czynnik będzie miał duży wpływ na ostateczny koszt składki. Widełki cenowe są tu bardzo rozległe - od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie. Ubezpieczenie NNW to stosunkowo nieduży wydatek. W tym przypadku ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych za rok, oczywiście w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego czy wybranego pakietu. Co ile płaci się ubezpieczenie samochodu? Podstawowe ubezpieczenie OC zwykle trwa 12 miesięcy, a minimalnie umowa może być zawarta na 30 dni. Jeśli chodzi o płatność, to w zależności od ubezpieczyciela możemy opłacać ochronę od razu za cały rok, lub w ratach - podnosi to ostateczny koszt, jednak w większości przypadków to wygodniejsze rozwiązanie. Przy rozłożeniu składki na części, to mogą być one opłacane co pół roku (w 2 ratach) lub nieco rzadziej - w 4 ratach. Zdarzają się oferty towarzystw ubezpieczeniowych, gdzie płatności dokonywać można co miesiąc, jednak jest ich zdecydowanie mniej w porównaniu do pozostałych. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku ubezpieczenia autocasco. Z drugiej strony przy AC należy pamiętać o terminowym opłacaniu rat. Spóźnienie się ze spłatą składki może skutkować odmówieniem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu bez zniżek? W przypadku polisy OC możliwe jest uzyskanie zniżek, które mają duży wpływ na ostateczny koszt takiego ubezpieczenia. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe nalicza je w trochę inny sposób. Najczęściej jednak możemy otrzymać 10 proc. zniżki za jeden rok jazdy bez stłuczki. Pełna wartość zniżki to 60 proc. - niektóre firmy taki “rabat” na OC proponują jednak dużo wcześniej, np. już po trzech latach. Z drugiej strony, dochodzi też do sytuacji, gdzie ubezpieczyciel może wymagać dłuższego okresu bezszkodowej jazdy. Zasada przyznawania zniżek na ubezpieczenie samochodu może być szczególnie uciążliwa dla młodych kierowców, którzy posiadają nowe auto, a do tego mieszkają w większym mieście, np. Krakowie. Jest jednak na to sposób. 18-letni Marcin kupił nowy samochód z salonu, a firma ubezpieczeniowa obliczyła wysokość składki OC na 1 000 zł. Wyjściem z sytuacji jest ustanowienie współwłaściciela pojazdu, który już posiada prawo do zniżki (najlepiej maksymalnej) - może to być członek rodziny. W takim wypadku Marcin zapłaci tylko 400 zł, ponieważ będzie korzystał z obniżonej składki wypracowanej przez np. ojca lub matkę. Należy jednak pamiętać, że jeśli młody kierowca zaliczy stłuczkę, to obniżka współwłaściciela zostanie skasowana. Jeśli udało nam się wypracować zniżki bezkolizyjną jazdą, istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od ich utraty. W przypadku szkody z winy kierowcy, nie będzie działała na niekorzyść obliczanej rocznej składki. Taka ochrona zniżek OC obowiązuje tylko u tego ubezpieczyciela, od którego została kupiona.