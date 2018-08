Ile można zarobić w Niemczech. Najgorzej płacą blisko polskiej granicy

To, ile zarabiasz w Niemczech, może zależeć od miejsca zamieszkania. Ciągle najniższe zarobki są na wschodzie kraju. Ale nie tylko.

Ekspertka ds. rynku pracy Sabine Zimmermann określiła różnice między wschodem a zachodem kraju „haniebnymi”. Również w zachodniej części Niemiec są regiony, które pozostają daleko w tyle. – Jeśli rząd poważnie podchodzi do deklarowanego celu, jakim jest wspieranie równych warunków życia i pracy we wszystkich regionach, musi przystąpić do działania – powiedziała Zimmermann. Konieczne jest wzmocnienie umów zbiorowych i ich mocy wiążącej. Płaca minimalna powinna wzrosnąć do 12 euro za godzinę i należałoby wyrugować zatrudnianie ludzi jako pracowników najemnych – domaga się ekspertka.