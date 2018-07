Ile pieniędzy jest w Polsce. NBP podaje dane

W Polsce w obiegu jest 2,04 mld banknotów. Z czego aż blisko 1,3 mld to stuzłotówki – podaje Narodowy Bank Polski.



Wartość wszystkich pozostających w obiegu banknotów to 202,8 mld zł. Dokładnie tyle papierowych pieniędzy jest w portfelach i kieszeniach Polaków.

Wśród nich najmniej popularnym jest banknot 500 zł. Ale i tak w Polsce jest 10,6 mln sztuk tego pieniądza. Można by pomyśleć, że nie ma ich prawie wcale, gdyż właściciele pięciusetzłotówek sprzedają je na internetowych aukcjach. Oczywiście po cenie wyższej, niż 500 zł.

Średnia długość życia papierowego pieniądza w Polsce to 368 dni. Po takim czasie trafia on z powrotem do Narodowego Banku Polskiego. Ale w pierwszych dwóch kwartałach tego roku ich żywot był jeszcze krótszy. W I kwartale wynosił 358 dni, a w II – już tylko 352.