Znalazłeś złotówkę? Musisz zwrócić ją staroście - przynajmniej na razie

Dobre wieści z Sejmu. Już niedługo nie trzeba będzie biegać z każdym znalezionymi na ulicy banknotem lub monetą do starosty.

Że co? – spytała pewnie większość z was po przeczytaniu powyższego zdania. Ale to nie pomyłka. W świetle obecnie obowiązujących przepisów wszystkie środki, które wpadły w nasze ręce podczas np. spacerów, musimy oddawać do staroście powiatowemu. Tak głosi ustawa o rzeczach znalezionych.