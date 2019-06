Ile prądu zużywa klimatyzacja, a ile wiatrak. Oto, który sposób jest tańszy

Czerwcowe upały dają się we znaki. W takie dni myślimy, jak choć odrobinę obniżyć temperaturę w mieszkaniu. Wyciągamy z piwnic wentylatory albo włączamy klimatyzację. Pytanie: za co zapłacimy mniej?

Jak czytamy na branżowych portalach , przyjęło się, że do schłodzenia 35-metrowego pomieszczenia potrzeba klimatyzatora o mocy chłodniczej 3,5 kilowata. Takie urządzenie zużywa w codziennej eksploatacji około 0,3-0,8 kilowatogodziny.

Według Urzędu Regulacji Energetyki średnia cena prądu dla gospodarstw domowych to około 50 groszy za kilowatogodzinę. Prosty rachunek pokazuje nam, że godzina pracy wentylacji to koszt od 15 do 40 groszy.