Ceny prądu ostro w górę. Samorządowcy tracą cierpliwość

"Co musi się jeszcze wydarzyć, aby wreszcie deklaracje i obietnice składane przez rząd stały się faktem? Samorządy tracą już cierpliwość" - to fragment listu Związku Miast Polskich do ministra energii w sprawie podwyżek cen prądu.

Prezydenci domagają się spełnienia obietnicy z końca ubiegłego roku, o tym że drastyczne podwyżki energii zostaną cofnięte – informuje rmf24.pl.

Włodarze miast proszą też o nadzwyczajne spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu ws. cen prądu.

Radni Bydgoszczy w liście do premiera informują, że miasto od stycznia do marca zapłaciło 8,5 miliona zł więcej niż rok wcześniej - mimo obietnic premiera. A nowy przetarg przyniósł stawki o 77 procent wyższe.

"Obietnice, że nie zostaniemy obciążeni skokowym wzrostem cen energii, nie są kompletnie realizowane" - piszą samorządowcy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski idzie o krok dalej.

„Jeżeli rząd zamierza wywiązywać się ze swoich obietnic i nie chce kłamać, to powinien przewidzieć rekompensaty dla samorządów i na to czekamy - oświadczył prezydent Warszawy.

Związek Miast Polskich chce przyspieszyć powstanie brakującego rozporządzenia o cenach energii i sam zbiera dane ze wszystkich powiatów o zużyciu prądu we wszystkich podległych instytucjach i cenach jakie aktualnie płacą za energię.

Formularz potrzebny do tego, by zebrać dane miał przygotować resort energii, ale od 12 kwietnia - gdy odbyło się jedyne dotąd spotkanie zespołu roboczego ds. cen prądu - urzędnicy ministerstwa zapadli się pod ziemię.