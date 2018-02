Ile zarabiają Polacy? GUS podał dokładne dane, ale jest pewien haczyk

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi według GUS już blisko 5 tys. zł brutto. Niestety nie oznacza to wcale, że tyle średnio zarabiają Polacy, bo jest to wskaźnik dotyczący wąskiej grupy pracowników. Najnowszy raport GUS mówi nam, ile dokładnie zarabiają przedstawiciele różnych zawodów, ale to wciąż wybiórcze dane. Do tego mocno spóźnione.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dane podawane przez GUS dotyczą tylko części rynku pracy. (Pixabay.com)

Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek najnowszy raport "Struktura wynagrodzeń według zawodów", który pokazuje dokładne dane dotyczące zarobków Polaków różnych zawodów, w różnym wieku i płci.

Dane są bardzo dokładne, ale dotyczą dość zamierzchłego - jak na obecne warunki polskiego rynku pracy - okresu, bo października 2016 r. Od tego czasu zarobki w Polsce mocno wzrosły, nie tylko za sprawą podwyżek płacy minimalnej.

Wideo: płaca minimalna w górę. Zobacz, ile z tego zabiera ci państwo

Niestety dane na temat zarobków przedstawicieli poszczególnych zawodów, grup wiekowych i obu płci mają niewiele wspólnego z sytuacją typowego zatrudnionego w Polsce. Powód? Dobór osób, których zarobki badano.

Jak informuje sam GUS, badanie zrealizowano w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób. W efekcie informacje te dotyczą tylko 8,2 mln osób, czyli mniej niż połowy wszystkich pracujących.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w październiku 2016 roku wyniosło 4346,76 zł brutto. Dla porównania, w grudniu 2017 r. wyniosło już 4973,73 zł brutto. To pokazuje, jak szybko rosną płace w Polsce.

Ważniejsze są jednak dane, które nie dezaktualizują się tak szybko. Przykład? Wynagrodzenie mężczyzn było w październiku 2016 r. o 18,5 proc., czyli o 734,50 zł wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet.

Kolejna duża różnica występuje pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. W pierwszym zarobki wyniosły przeciętnie 4565,09 zł brutto, czyli były o 7,5 proc. (318,50 zł) wyższe niż w prywatnym.

GUS Podziel się

Najwięcej, bo przeciętnie aż 8791 zł brutto zarabiali przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy oraz kierownicy. Za nimi, ze sporą stratą znaleźli się specjaliści, którzy zarobili 5343 zł brutto.

Powyżej średniej znaleźli się jeszcze technicy i przedstawiciele średniego personelu, którzy zainkasowali 4411 zł brutto.

W przypadku pozostałych "wielkich" grup zawodów zarobki były dużo niższe.

Pracownicy biurowi, operatorzy maszyn i urządzeń oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy zarobili przeciętnie ok. 3,5 tys. zł brutto.