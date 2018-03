Im lepiej znasz języki obce, tym więcej zarobisz. Potwierdzają to badania

Nie od dziś wiadomo, że wykształcenie istotnie wpływa na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Istotna jest również znajomość języków obcych. Jeśli pracownik zna więcej niż jeden język obcy, jego szanse na wyższą płacę jeszcze się zwiększają.

Mediana wynagrodzenia osób, które znają francuski wynosiła 4,4 tys. zł dla osób z podstawową znajomością tego języka i 5987 zł ze znajomością zaawansowaną. Wielbiciele włoskiego mogli zainkasować od 4,4 tys. zł do 5060 zł (z podstawową i bardzo dobrą znajomością włoskiego), a hiszpańskiego plasowała się od 4,6 tys. zł do 5 tys. zł (poziom A1/A2 do C1/C2).

Kluczem do wysokich zarobków jest znajomość więcej niż jednego języka

Angielski w obecnych czasach to jednak za mało, by pensja znacząco wzrosła. Z badania wynika, że osoby, które zadeklarowały posługiwanie się angielskim przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym oraz znały drugi język przynajmniej na poziomie podstawowym, mogły liczyć na wyższą pensję.

Wysokie zarobki otrzymywali pracownicy, którzy znają niemiecki i francuski na poziomie zaawansowanym – mediana ich wynagrodzeń wynosiła blisko 6,1 tys. zł.

W raporcie zaprezentowano także zależność znajomości języka angielskiego do wysokości wynagrodzenia i zajmowanego stanowiska.

Osoby, które mogą pochwalić się zaawansowaną znajomością tego języka(C1/C2) zarabiają najwięcej na stanowisku kierownika ds. finansów i controllingu – mediana zarobków dla tej branży wynosi aż 12 tys. zł brutto. Trochę mniej zarabiają kierownicy ds. personalnych – 11 tys. zł i kolejno główni księgowi - ponad 9,5 tys. zł.

Autorzy Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń podkreślają jednak, że z przedstawionych danych "nie należy wysnuwać zbyt daleko idących wniosków". Wysokość wynagrodzenia zależy bowiem od różnych czynników, a wiązanie ich tylko i wyłącznie ze znajomością języków byłoby dużym uproszczeniem.

W badaniu wzięło udział 155 136 osób, ale uwzględniono odpowiedzi 128 998 respondentów. 40 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, a 54 proc. mieszka w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców. 70 proc. z nich ma wyższe wykształcenie, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, a 80 proc. w firmach prywatnych.