Inflacja się rozpędza. Ceny cukru idą drastycznie w górę

Mało jest rzeczy, które drożeją tak, jak cukier. Przez rok słodki dodatek do napojów i dań podrożał aż o 23 proc.

Jeszcze we wrześniu 2018 roku za kilogram cukru średnio płaciliśmy 2,03 zł, a we wrześniu tego roku - już 2,68 zł - wynika z danych GUS. Niewiele jest podstawowych produktów spożywczych, które tak podrożały.

Teoretycznie bowiem inflacja we wrześniu wyniosła 2,6 proc. To jednak dane nie tylko dla jedzenia, ale dla wszystkich produktów, na przykład ubrań, samochodów czy sprzętu RTV. Jeśli jednak chodzi na przykład tylko o warzywa i cukier, to są one droższe o ponad 20 proc.