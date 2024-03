Inflacja zjadła wygraną "Milionera". Tyle powinna wynosić nagroda

Przy zdobyciu kwoty 500 tys. zł miał wykorzystane dwa koła ratunkowe. Ostatnie pytanie, które usłyszał w 707. odcinku "Milionerów", brzmiało: Co nie zalicza się do czworonogów, czyli tetrapodów? A. Gady B. Płazy C. Ptaki D. Owady. Zawodnik przy tym pytaniu postanowił skorzystać z telefonu do przyjaciela. Głos w słuchawce zbytnio mu nie pomógł (przyjaciel strzelił w C), ale Mateusz postanowił zaufać własnej intuicji i zaznaczył D, stając się dzięki temu szóstym milionerem z polskiej edycji teleturnieju.