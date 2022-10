Innowacyjne startupy nadal mogą zgłaszać się do Platform Startowych. Nabór trwa do 31 października br.

W Platformach zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla nowo powstałych innowacyjnych przedsiębiorstw na najwcześniejszym etapie ich rozwoju. Będzie ono obejmowało usługi niezbędne do prac nad rozwojem pomysłu biznesowego, w tym testowanie i weryfikowanie pomysłów aż do przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego. Wsparcie będzie dostarczane przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji, działające w partnerstwie z innymi podmiotami z ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości (m.in. uczelnie, fundusze VC, przedsiębiorcy, akceleratory), które dysponują potencjałem i zasobami niezbędnymi do świadczenia usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb startupów. Przedsiębiorstwa gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej Platformy startowej, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w makroregionie.