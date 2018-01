Jacek Kurski daje więcej pieniędzy na "Koronę królów". Koniec z plastikiem?

Scenarzystka "Korony królów" ujawniła, że prezes Telewizji Polskiej zwiększył budżet produkcji. Mimo tej hojności, produkcja nadal będzie daleko w tyle za innymi serialami produkowanymi przez państwowego nadawcę.



W rozmowie z "Faktem" scenarzystka serialu Ilona Łepkowska zdradziła, że prezes TVP zdecydował, by podnieść wydatki na każdy odcinek do 200 tys. zł. - Gdy prezes Kurski zobaczył pierwsze odcinki, stwierdził, że z tymi pieniędzmi, które mieliśmy, nie da się zrobić czegoś, co będzie bardzo efektowne. Okazała się dla nas łaskawy i trochę dosypał grosza - przyznała Łepkowska.

Co ciekawe, Jacek Kurski pierwszą falę krytyki serialu odpierał informacjami, jakoby każdy odcinek kosztował 1/250 tego, co kosztuje odcinek "Gry o tron", czyli około 200 tys. zł. Jeśli do takiej kwoty producenci dopiero dojdą, to plastikowe korony i dialogi, staną się choć odrobinę bardziej zrozumiałe.