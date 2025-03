Jak oszczędzać na emeryturę? W co inwestować oszczędności – IKE i IKZE jako prywatna emerytura

Każda osoba, która osiągnie powszechny wiek emerytalny i choć przez 1 dzień pracowała lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, przez co została odprowadzona za nią składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ma prawo do otrzymania świadczenia z ZUS. Wysokość emerytury uzależniona jest od stażu pracy – okresów składkowych i nieskładkowych, jak i od wysokości opłacanych składek. Im będą one niższe i odprowadzane przez krótszy czas, tym przyszła emerytura będzie mniejsza.