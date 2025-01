Zarobki w Dino. Oto stawki za pracę w polskiej sieci

Kasjer-sprzedawca zatrudniony na umowę o pracę, odpowiedzialny za obsługę kasy fiskalnej, stoiska mięsnego, ekspozycję towarów oraz utrzymanie porządku w sklepie, zarabia 4740 zł brutto miesięcznie, co odpowiada około 3561 zł netto. To o 74 zł więcej niż aktualna płaca minimalna, która od stycznia 2025 roku wynosi 4666 zł brutto.

Takie samo wynagrodzenie przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę przy wykładaniu towarów. Mogą one również pracować na umowę zlecenie, za stawkę 30,50 zł brutto, co daje około 24 zł netto, czyli obowiązującą od stycznia stawkę minimalną dla umów cywilnoprawnych.

Mobilni kasjerzy zarabiają miesięcznie 4750 zł brutto, co oznacza 10 zł więcej niż ich stacjonarni odpowiednicy – czytamy na portalu wiadomoscihandlowe.pl.

Dla porównania stawek w branży - w Biedronce sprzedawcy mogą liczyć na zarobki w przedziale od 5150 zł do 5500 zł brutto w pierwszym roku pracy, z możliwością podwyżki po przepracowaniu 3 lat do poziomu 5300 zł do 5750 zł brutto.