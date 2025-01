To oni królują na rynku pracy. Zarabiają nawet 27 tys. zł miesięcznie

Z danych Grafton Recruitment wynika, że kierownik logistyki w Warszawie ma szansę na zarobki rzędu od 14 tys. do 24 tys. zł brutto miesięcznie , a we Wrocławiu i Trójmieście może liczyć na wynagrodzenie od 22 tys. zł brutto.

Z kolei dyrektorzy logistyki w stolicy zarabiają od 16 do 27 tys. zł brutto a specjaliści ds. logistyki – od 8 do 9,5 tys. zł brutto. W Poznaniu i Łodzi ich pensje wynoszą 6,5–10 tys. zł brutto. Na stanowiskach operacyjnych, takich jak magazynierzy, płace pozostają stabilne w większości regionów i wynoszą od 5 tys. do 7 tys. zł brutto.