Kasjerzy będą zarabiali więcej. Aldi wyda na podwyżki 23 mln zł

" W tym roku na podwyżki przeznaczamy niemal 23 mln zł , co podkreśla nasze zaangażowanie w budowanie konkurencyjności na rynku pracy " - wskazuje Anna Goleniowska, Dyrektorka Obszaru People & Culture ALDI Polska, cytowana w komunikacie.

Natomiast kierownicy sklepów będą otrzymywali pensję rzędu od 7510 zł do 9010 zł brutto. Ostateczna wysokość ich wynagrodzeń zależy od stażu pracy. Dodatkowo, poza styczniowymi podwyżkami, Aldi oferuje również podwyżki stażowe.

Z kolei magazynierzy będą pobierali pensję w wysokości 5360 zł brutto, a po dwóch latach - 5960 zł brutto . Pracownicy kompletacji w magazynach mogą liczyć na premie w wysokości do 2500 zł brutto.

Pracownicy Aldi mogą liczyć również na benefity. Sieć handlowa zapewnia pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników i ich rodzin, platformę do nauki języków obcych, szeroki wachlarz szkoleń, bezpłatne wsparcie psychologiczne, ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach oraz darmowe pakiety sportowe w ramach współpracy z Medicover Sport.

Sieć handlowa informuje, że w skład wynagrodzenia pracowników wchodzi m.in. karta przedpłacona dla pracowników o wartości 310 zł do wykorzystania na zakupy w sklepach Aldi.

Pracownicy otrzymują także nagrody jubileuszowe i mogą korzystać z programu poleceń pracowniczych. W 2024 r. Aldi przeznaczył na dodatki świąteczne 3,5 mln zł - było to dodatkowe doładowanie karty przedpłaconej w wysokości 350 zł i dodatkowe świadczenie za frekwencję rzędu 650 zł (również w formie doładowania karty).

Dla porównania stawek w branży - w Biedronce sprzedawcy mogą liczyć na zarobki w przedziale od 5150 zł do 5500 zł brutto w pierwszym roku pracy, z możliwością podwyżki po przepracowaniu 3 lat do poziomu 5300 zł do 5750 zł brutto.