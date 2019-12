Jak Polacy zarządzają swoimi finansami? Na pewno coraz chętniej pożyczamy

Ponad połowa Polaków zapewnia, że wnikliwie czyta umowy przed ich podpisaniem. 12 proc. z nas czyta je dopiero po podpisaniu - wynika z najnowszego raportu „Index hapipraktyk”, firmy hapipożyczki.

Najnowszy raport „Index hapipraktyk” odpowiada na pytania: jak radzimy sobie ze spłacaniem kredytów i pożyczek , na co najczęściej pożyczamy pieniądze, czy znamy i rozumiemy zapisy podpisywanych umów, czy rozumiemy konsekwencje wynikające z niespłacania zobowiązań finansowych.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że Polacy coraz chętniej pożyczają pieniądze od instytucji finansowych. W zeszłym roku banki i firmy pożyczkowe udzieliły 78 mld złotych kredytów gotówkowych i pożyczek, notując kilkuprocentowy wzrost RdR. Łączna wartość zadłużenia klientów sektora pożyczkowego to 28 mld zł (5,2 mld zł z tej kwoty pożyczono w firmach pożyczkowych a 22,8 mld zł w bankach).

- Polacy co raz śmielej korzystają z produktów finansowych takich jak pożyczki czy kredyty. Ciągle jednak zdarza się, że konsumenci nie czytają podpisywanych umów lub ich nie rozumieją. Dlatego dla całej branży ważna jest skuteczna edukacja klientów, a także dalsze upraszczanie umów - mówi Monika Dzieniak-Kwiatkowska, Communications & PR Manager w hapipożyczkach.

Co czwarty czyta powierzchownie

Z najnowszego raportu wynika, że prawie 56 proc. ankietowanych wnikliwie czyta umowę przed jej podpisaniem, jest to nieznaczny wzrost w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem.

Jednak wciąż jest to prawie 7 punktów procentowych mniej niż w roku 2017. Powierzchowne sprawdzenie umowy w tym roku zadeklarowała 1/4 respondentów. Dopiero po podpisaniu umowy analizuje ją 12,4 proc. badanych, natomiast 3,5% proc. ankietowanych w ogóle nie czyta treści umowy.

Co ciekawe, mimo że ponad połowa osób biorących udział w badaniu zadeklarowała czytanie umów, a 25 proc. ich powierzchowne czytanie, prawie 40 proc. badanych deklaruje brak znajomości zapisów dotyczących konsekwencji braku spłaty lub opóźnienia w spłacie. Bardzo dobrą świadomość tego typu warunków ma 53,3 proc. ankietowanych (poziom zbliżony do badania z 2017 i 2018 roku). Konsekwencji opóźnienia lub braku spłaty w ogóle nie zna 8,3 proc. respondentów.

Odpłatne operacje lub zabiegi to koszty, na których pokrycie jest skłonnych wziąć kredyt 30 proc. badanych. Mniej niż co piąty z badanych wziąłby kredyt na zakup sprzętu elektronicznego, zaś co dziesiąty – na wakacje.