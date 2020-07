Jak spłacić zadłużenie w chwilówkach? 5 skutecznych porad!

Jak spłacić zadłużenie w chwilówkach? Przedstawiamy 5 skutecznych porad! Pętla zadłużenia to problem, który dotyka tysiące Polaków. Przyczyn powstania długu jest naprawdę wiele. Mogą być związanie z życiem ponad stan, ale również losowymi sytuacjami, których człowiek nie jest w stanie przewidzieć. Jednakże w rzeczywistości to nie one stanowią źródło problem, a działania osoby zadłużonej, a przede wszystkim ich brak. Wiele osób nie spłaca zadłużenia, mając nadzieje, ze nie poniesie żadnych konsekwencji. Inne osoby biorą kolejną chwilówkę na spłatę poprzedniej, tym samym tworząc jeszcze większy dług. To najgorsze rozwiązanie ze wszystkich. Jeśli spłata chwilówek okazała się dla Ciebie problemem i nie udało Ci się uregulować zadłużenia, nie musisz się martwić. Przygotowaliśmy dla Ciebie 5 skutecznych porad, które pomogą wyjść ze spirali zadłużenia.

1. Nie uciekaj od problemu

2. Skontaktuj się z firmą pożyczkową

Nie bój się kontaktu z instytucją pozabankową. Rozmowa z nimi może Ci tylko pomoc. Zadzwoń do biura klienta lub idź do punktu stacjonarnego. Powiedz jak wygląda Twoja sytuacja finansowa i czy mogą Ci zaoferować korzystne rozwiązanie. Może okazać się, że zaproponują Ci rozwiązania takie jak m.in. konsolidacja chwilówek lub rozłożenie ich na raty. Spytaj o warunki, a następnie przemyśl. Może okazać się, że jedna z tych opcji, będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem i pomoże wyjść Ci z pętli zadłużenia.

3. Rozważ konsolidację chwilówek

Konsolidacja chwilówek to w wielu przypadkach ostatnia deska ratunku. Polega na tym, że zamiast kilku pożyczek, płacisz tylko jedną. Wszystkie dotychczasowe zobowiązania łączną się w jedno, co sprawia, że miesięczna rata jest niższa, a okres kredytowania wydłuża się. Dzięki temu spłata chwilówek jest o wiele łatwiejsza, bo nie nadwyrężasz budżetu domowego. Co więcej, instytucje pozabankowe są bardzo elastyczne, starają się dopasować warunki do Twoich możliwości finansowych. To sprawia, ze konsolidacja chwilówek z roku na rok zyskuje na popularności.